Кефирное голодание для очищения печени и желчного пузыря

В период обострения заболевания печени и желчнокаменной болезни рекомендуется кефирное голодание. В течение недели рекомендуется выпивать ежедневно 4–5 стаканов слабого (однодневного) или среднего (двухдневного) кефира. Наряду с кефиром, можно выпивать 2–3 стакана слабогазированной минеральной воды. Употреблять в это время какие-либо другие продукты (сухари, каши, пудинги) не рекомендуется. Кефир способствует восстановлению нормальной функции печени, стабилизирует отток желчи, может даже выводить из организма небольшие по объему камни, скопившиеся в желчном пузыре и протоках, пишет Наталья Костина-Кассанелли в книге «Очищаем сосуды, суставы, печень, кровь. 1000 народных способов лечения».Спустя неделю, не переставая пить кефир и минеральную воду, можно вводить в дневной рацион сухари, несдобное печенье, сухой бисквит, крупяные пудинги (особенно овсяные и гречневые). В обед рекомендуется суп, приготовленный на слабом овощном или фруктовом бульоне, молочный суп, отварная говядина (обязательно нежирная), отварная или запеченная рыба или птица. На ужин можно употребить в пищу блюдо, приготовленное из сырых или отварных овощей, вязкую кашу (из крупы «Геркулес»), омлет. Наряду с кефиром и минеральной водой, рекомендуются свежевыжатые соки (кроме соков из цитрусовых, красной смородины и клюквы), фруктовые и ягодные кисели, компоты, желе, цельное молоко, блюда из творога с добавлением обезжиренной сметаны.Выдерживать подобную диету рекомендуется в течение 2–3 месяцев, а впоследствии строго ограничить прием пищи, губительной для печени и желчного пузыря. Не забывайте, что к любой процедуре очищения организм нужно начинать готовить хотя бы за 2 недели. Необходимо отказаться от всех вредных продуктов, курения, алкоголя. Меню должно состоять в основном из овощей – сырых, отварных или приготовленных на пару.Также можно употреблять картофель, гречневую и рисовую крупы. В период подготовки хорошо пить горячий зеленый чай, можно с лимоном. В течение дня надо выпивать не менее 6 стаканов зеленого чая. Горячий зеленый чай также способствует выведению вредных и токсических веществ из печени и поджелудочной железы.По окончании курса очищения печени можно постепенно переходить на привычное питание. Длительность перехода – примерно 3 дня.Первый день после очищения печени: на завтрак съесть 2 сухарика из белого хлеба, запив теплым зеленым чаем. Обед: 1?2 стакана отварного риса на воде. Ужин – 2 сухарика с зеленым чаем. Очень хорошо в течение дня выпить 1 л виноградного сока, желательно из винограда темных сортов.Второй день: на ужин в меню можно добавить отварные овощи: картошку, капусту, кабачки, морковь.Третий день: на обед можно приготовить отварные овощи и курицу (небольшой кусочек белого мяса); завтрак и ужин – как в предыдущий день.