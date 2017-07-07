В Москве завершается процесс объединения женских консультаций с многопрофильными больницами

В Москве завершается проект по объединению женских консультаций с многопрофильным больницами, стартовавший в начале года. Всего в столице 131 женская консультация. Об этом на пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы сообщил главный врач Центра планирования семьи и репродукции столичного Департамента здравоохранения Олег Латышкевич.В рамках проекта 4 женские консультации присоединились к Центру планирования семьи и репродукции и успешно работают более полугода, еще 9 будут присоединены. Теперь врачи женских консультаций получили полный доступ к образовательной базе Центра, а также к конференциям, практике и обмену опытом в дородовом отделении.Как сообщил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии столичного Департамента здравоохранения Александр Коноплянников, 4 года назад к многопрофильным больницам по территориальному признаку были присоединены акушерские стационары. Это позволило расширить возможности для оказания специализированной медицинской помощи. В целом в столице создана комплексная система оказания медицинской помощи женщинам, включающая как сопровождение нормальной и осложненной беременности и родов, так и полностью обеспечивающая диагностику и лечение пациенток с гинекологическими заболеваниями.Кроме того, по его словам, поднимается и профессиональный уровень сотрудников таких центров. С ними проводятся занятия, на которых медики учатся работать по единым клиническим стандартам.