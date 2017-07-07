Минздрав скорректирует стандарты назначения и выписки лекарств

Команда Вероники Скворцовой рассматривает вариант назначения больным медикаментов off label. Иначе говоря, врач сможет действовать не по инструкции, предлагая препарат, который не входит в утвержденный стандарт медицинской помощи по тому или иному заболеванию. Такое отступление от правил в ряде случаев бывает необходимо, однако до сих пор определенного регламента для врачей не существовало.О начале разработки документа «О внесении в Порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1175н» стало известно 6 июля. Соответствующая информация появилась на Федеральном портале проектов нормативных актов.Минздрав предлагает разрешить выписку лекарств off label, но при обязательном соблюдении двух условий. Во-первых, соответствующее решение должен принимать не один врач, а созванная комиссия. Во-вторых, у пациента должны быть прямые показания к приему препарата, не входящего в стандарт медицинской помощи. Ими являются индивидуальная непереносимость или неэффеквтивность традиционных лекарственных средств. При этом, согласно подпункту 6.1 Порядка, запрещается выписывать лекарства без медицинских показаний.«Мы апеллируем к тому, что понятия «медицинские показания», определяемые лечащим врачом для конкретного пациента, и «показания для применения», которые содержит инструкция к препарату, не являются равнозначными. А значит, вопрос назначения лекарственных препаратов не в соответствии с показаниями для применения, содержащимися в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата, Порядком прямо не урегулирован», - отмечают в Минздраве.По информации СМИ, общественные деятели смогут выразить свое мнение по данному вопросу до 20 июля. А утвержденные коррективы вступят в действие уже в начале следующего месяца.