Миндаль предупреждает развитие диабета

Включение миндаля в рацион поможет предотвратить развитие диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, утверждают результаты последнего исследования.Итак, миндаль улучшает показатели чувствительности к инсулину и понижает уровень холестерина у людей, находящихся на границе развития диабета. Данное утверждение было проверено в ходе эксперимента, проведенного в Медицинском университете Нью-Джерси, в котором приняли участие 65 человек. У 48 женщин и 17 мужчин диабет пока еще на дал о себе знать в полную силу, однако показатели уже тревожили специалистов. Средний возраст участников составил – 55 лет.Добровольцев разбили на группы. Одну группу ученые кормили миндалем, и именно у ее участников вскоре было отмечено значительное улучшение самочувствия. Скорее всего, причина позитивных результатов скрывается в составе ореха. Известно, что в миндале нет холестерина, а по сравнению с остальными орехами у него самые высокие показатели клетчатки, магния, белка, калия, меди и витамина Е.