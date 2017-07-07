Лишние жировые отложения в области талии провоцируют рак

Почти половина женщин, имеющих лишний объем в области талии, подвергают себя риску развития рака. Эксперты предупреждают: лишний жир увеличивает вероятность появления всех видов этого заболевания, но в особенности стоит опасаться рака кишечника, поджелудочной железы, молочной железы и матки.Официальная статистика британского правительства показывает: несмотря на распространенное мнение, что лишний вес чаще встречается среди мужчин, представители сильной половины человечества на 12% реже сталкиваются с подобной проблемой (32% против 44%).По мнению специалистов, "здоровый" объем женской талии должен не превышать 80 сантиметров, а мужской - 94 сантиметров. При этом азиатским мужчинам, в отличие от белых и темнокожих, следует придерживаться стандарта в 90 сантиметров.