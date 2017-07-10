Инфекция кори в Германии не утихает

Центрами эпидемии стали города Дуйсбург и Эссен. В федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия продолжается рост заболеваемостью корью в геометрической прогрессии. Если на начало июня число заболевших здесь в 2017 г. составляло 315 человек (данные Института им. Роберта Коха), то по итогам месяца эта цифра увеличилась до 483. Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на Центр здоровья федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Наибольная активность возбудителя отмечена в городах Дуйсбург и Эссен.На фоне снижающегося уровня вакцинации среди немцев вспышки опасных инфекций становятся привычным делом. Об опасности, например, вируса кори даже при нынешнем высоком уровне медицины свидетельствует, в частности, смерть от этой болезни 37-летней жительницы Эссена в мая этого года. Масштабы нынешней вспышки познаются в сравнении: за весь 2016 г. в Северном Рейне – Вестфалии были зарегистрированы только 28 случаев при числе заболевших за полгода 2017 г. в 483.