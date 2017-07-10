Инфекция кори в Германии не утихает
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На фоне снижающегося уровня вакцинации среди немцев вспышки опасных инфекций становятся привычным делом. Об опасности, например, вируса кори даже при нынешнем высоком уровне медицины свидетельствует, в частности, смерть от этой болезни 37-летней жительницы Эссена в мая этого года. Масштабы нынешней вспышки познаются в сравнении: за весь 2016 г. в Северном Рейне – Вестфалии были зарегистрированы только 28 случаев при числе заболевших за полгода 2017 г. в 483.
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