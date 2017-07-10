ВОЗ бьет тревогу: супергонорея захватывает мир

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена распространением устойчивых к антибиотикам бактерий, вызывающих гонорею.Такие микроорганизмы обнаружены в 77 странах, в некоторых из них выявлена гонорея, которая не поддается лечению.В ВОЗ отмечают, что устойчивая к лечению гонорея фиксируется в первую очередь в странах с высоким уровнем доходов и эпидемиологическим надзором. Вероятно, тяжелые формы заболевания есть и в странах с более низким уровнем доходов, но система диагностики не позволяет их выявлять.Сейчас на разных этапах клинических испытаний находятся три новых антибиотика, но при этом фармкомпании не заинтересованы в разработке новых препаратов, поскольку курсы лечения короткие, и препараты быстро перестают быть эффективными из-за развития лекарственной устойчивости.В ВОЗ напоминают, что предотвратить заражение гонореей можно «посредством более безопасного сексуального поведения», в частности, систематического использования презервативов. Каждый год в мире гонореей заражаются 78 миллионов человек, болезнь передается не только при вагинальном и анальном, но и при оральном сексе.