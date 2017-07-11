Клюква не помогает при инфекциях мочеполовой системы

Бытует мнение, что клюквенный сок обладает уникальными обеззараживающими свойствами, которые можно использовать в случае инфекции мочевыводящих путей.Ученые развеяли этот миф, опирающийся лишь на наблюдения и несколько клинических исследований.Автор нового изыскания, Бетси Фоксман из Университета при Мичиганской школе общественного здоровья, собрала студенток, у которых ранее нашли инфекции мочевыводящих путей. Им предложили выпивать по восемь унций (227 грамм) клюквенного сока или же безвредный раствор два раза в день в течение шести месяцев, или же до тех пор, пока инфекция не пройдет (в зависимости от того, что раньше произойдет).Из числа участниц, у которых развилась повторная инфекция, у женщин, пивших клюквенный сок, опасность рецидива ровнялась 20%. А вот у женщин, принимавших плацебо, – всего лишь 14%. Полученные данные полностью противоречит утверждению, что сок клюквы спасает от болезней.