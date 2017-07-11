Мочекаменная болезнь: общие рекомендации по лечению травами

При мочекаменной болезни камни в почках могут долгое время ничем себя не проявлять и выявляться случайно во время обычного УЗИ почек или после первого приступа резких болей в пояснице (приступ почечной колики). Возникновение камней (конкрементов) в почках может происходить как при повышенном, так и при нормальном содержании в моче кальция, соединений щавелевой кислоты (оксалатов), цистина, мочевой кислоты.Все эти вещества образуют кристаллы, которые закрепляются в структурах почки и постепенно увеличиваются в размерах, формируя камни.Обычно подобный камень начинает продвигаться по мочевому тракту и выводится из организма с мочой. Но, застревая в мочевых путях и препятствуя оттоку мочи, камень может причинять боль. Крупные конкременты далеко не всегда отходят самопроизвольно, и в ряде случаев требуется хирургическое вмешательство для их удаления.Отхождение камней или песка во время мочеиспускания – это достоверный признак, указывающий на мочекаменную болезнь. Выход камня обычно приводит к прекращению болей и улучшению состояния больного.На фоне мочекаменной болезни нередко наблюдается присоединение инфекции и развитие пиелонефрита, основными симптомами которого являются тупые длительные боли в поясничной области, повышение температуры, наличие лейкоцитов в моче.На фоне мочекаменной болезни может появиться задержка мочи. Отсутствие мочи в течение нескольких часов является грозным признаком того, что камни полностью заблокировали выход из почек. Больного с задержкой мочи нужно как можно скорее доставить в стационар.При мочекаменной болезни после консультации с врачом можно применять народные средства.Общие рекомендации в зависимости от типа камней:- при фосфатных и кальциевых камнях назначается сбор из трав: марена красильная, петрушка, брусника, рута, зверобой, толокнянка, лопух, аир;- при камнях из мочевой кислоты рекомендуются листья березы, земляники и брусники, семена укропа, плоды петрушки, а также полевой хвощ;- при оксалатных камнях принимают семена укропа, спорыш, землянику, хвощ полевой, мяту перечную и кукурузные рыльца.Настой готовят из 2–3 трав: 2 ст. л. сбора трав запаривают 1 л кипятка и настаивают в течение 2–3 часов. Сборы принимают 3 раза в день по 20 мл в течение 2–3 недель.