Куркума избавит от проблем с кожей, вызванных излучением
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Участниц разделили на две группы. Одна группа получила детское масло, а другая - крем с куркумой. Исследование продолжалось пять недель. Исследователи обнаружили: крем с куркумой боролся с радиодерматитом эффективнее, чем детское масло.
Дело в том, что куркумин (компонент куркумы) обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Поэтому куркума эффективно залечивает язвы. Кстати, согласно данным других исследований, куркума предотвращает остеопороз, рак простаты и деменцию.
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LentaInform
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