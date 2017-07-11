Куркума избавит от проблем с кожей, вызванных излучением

Специалисты из Института онкологии Мангалура утверждают, что куркума (приправа, популярная в азиатской кухне) и масло сандалового дерева могут вылечить радиодерматит. Это распространенный побочный эффект лучевой терапии. В новом исследовании приняли участие женщины, проходившие лучевую терапию из-за рака молочной железы.Участниц разделили на две группы. Одна группа получила детское масло, а другая - крем с куркумой. Исследование продолжалось пять недель. Исследователи обнаружили: крем с куркумой боролся с радиодерматитом эффективнее, чем детское масло.Дело в том, что куркумин (компонент куркумы) обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Поэтому куркума эффективно залечивает язвы. Кстати, согласно данным других исследований, куркума предотвращает остеопороз, рак простаты и деменцию.