Генетики подсказали эффективный метод борьбы с туберкулезом

Корнелльский университет представил свое открытие, которое позволит создать эффективные лекарства против туберкулеза. Речь идет о ключевом метаболическом механизме у Mycobacterium tuberculosis, туберкулезных бактерий.Итак, этим бактериям требуется для поддержания инфекции захватывать липиды (жиры) - холестерин и жирные кислоты. А теперь были выявлены гены, связанные с метаболизмом холестерина. В частности, внимание ученых привлек ген LucA. Белок, кодируемый LucA, оказался интегральным мембранным белком, необходимым для поглощения жирных кислот и холестерина туберкулезными бактериями.При этом LucA взаимодействует с субъединицами особых белков в комплексах Mce1 и Mce4, которые импортируют жирные кислоты и холестерин. Так, LucA стабилизирует переносчиков - без него Mce1 и Mce4 просто распадутся. Следовательно, имеет смысл использовать соединения, тормозящие активность LucA, для борьбы с туберкулезом.