Химиотерапия в России подорожала более чем на 10%

В прошлом году на курсы химиотерапии по программе ОМС было выделено более 33 млрд рублей. В 2017 году средняя стоимость лечения выросла на 12%.Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. По данным главы Минздрава России, в 2016 году в круглосуточном стационаре провели 627 тыс. случаев химиотерапии 194 тыс. пациентам, средняя стоимость лечения была больше 55 тыс. рублей. В условиях дневного стационара средняя стоимость за прошлый год — 36 тыс. рублей, в этом случае провели 438 тыс. курсов химиотерапии для 126 тыс. пациентов.За пять месяцев текущего года стоимость возросла более чем на 12% для круглосуточного стационара и теперь это около 65 тыс. рублей. Средняя стоимость химиотерапии в условиях дневного стационара выросла более чем на 20%, до 43,6 тыс. рублей.