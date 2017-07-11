Нарушение пищевого поведения отмечается у каждой третьей девушки

Уже в юном возрасте многие стремятся к недосягаемому идеалу красоты.В современном обществе дети рано становятся взрослыми и все раньше усваивают у них вредные наклонности, в том числе анорексию и булимию. По данным Института им. Роберта Коха, нарушениям пищевого поведения подвержена каждая третья девушка и каждый пятый юноша в Германии. Эксперты из Билефельда попытались объяснить этот феномен.По словам работающих с детьми специалистов, стремление к совершенству стало невероятно сильным. Становится все больше слишком худых девушек, а учителя и социальные работники недостаточно подготовлены к общению с учащимися на такие темы. Чаще молодежь обращается к психологам совсем с другими проблемами: стрессовые ситуации в школе или дома. Однако специалист видит и другую проблему и пытается заговорить о ней издалека.В основе нарушений пищевого поведения часто лежит феномен сниженной самооценки, психологическое напряжение ради хороших результатов, школьные стрессы. Негативную роль в этой ситуации играют навязанные извне образы совершенных людей и совершенной жизни. Частым явлением стала травля со стороны сверстников, особенно в социальных сетях в Интернете.