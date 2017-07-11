Вдыхание сигаретного дыма ведет к диабету у всех

Не только курильщики, но и люди, вынужденно вдыхающие табачный дым, могут стать жертвами диабета, установили исследователи из США. Чем чаще человек сталкивается с этим побочным продуктом курения, - тем выше его риск диабета, заявили они.В исследовании американских ученых приняли участием более 100 000 человек, курильщиков и некурящих. Подведя итоги 24-летних наблюдений за ними, специалисты установили: у 5% испытуемых за это время развился диабет второго типа.Проанализировав полученные данные, врачи выделили три группы наиболее подверженных диабету людей. В первую вошли те, кто выкуривал более двух пачек в день, во вторую – бывшие курильщики, сумевшие бросить, а в третью – люди, вынужденно вдыхавшие дым от сигарет.Выяснилось, что наиболее высокий риск заполучить диабет второго типа оказался у тех, кто постоянно «смолит»: среди заядлых курильщиков диабетом заболевают 30 человек из каждых 10 000 в год. У курильщиков, «завязавших» с вредной привычкой, вероятность диабета оказалась более высокой по сравнению с пассивными потребителями табака. В этой группе стать диабетиком рискует каждый 39 из 10 000 человек, установили ученые.«Риск пострадать от возникшего диабета у бывших курильщиков на 12% превосходит риск людей, регулярно подвергающихся воздействию табачного дыма», - конкретизировали при этом авторы проекта.