Ростовскую область поразила Крымская лихорадка
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Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в регионе уже выполнена противоклещевая обработка на площади в 13146,93 гектаров, мероприятия продолжаются.
Жителей Дoна просят быть внимательными и осторожными во время отдыха на природе. Если насекомое вас все-таки укусило, то его следует немедленно удалить. Чем быстрее это сделать, тем меньше шансов, что в кровь попадут опасные возбудители. Для этого необходимо обратиться в больницу. Там правильно снимут насекомое и проведут обработку ранки.
Если клещ был снят самостоятельно, необходимо сохранить его в максимально неповрежденном состоянии, поместить в плотно закрывающуюся емкость и отдать на исследование энтомологам Центра гигиены и эпидемиологии.
Listis
СМИ2
LentaInform
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