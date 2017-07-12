Выяснен механизм регулирования кофеином секреции желудочной кислоты

Стимулирование горькими веществами выработки желудочного сока объяснили защитной реакцией организма.Известно, что вкусовые рецепторы, расположенные в полоти рта, способны воздействовать на выделение желудочной кислоты. Однако австрийские ученые выяснили, что рецепторы горечи имеются также в желудке человека, и они также участвуют в регуляции секреции там соляной кислоты.Группа ученых из Иститута физиологии питания и физиологической химии Университета Вены исследовали, как кофеин (горький по вкусу) действует на секрецию желудочной кислоты. Для этого испытуемые заглатывали зонд для измерения кислотности содержимого желудка (показатель pH). Затем участники эксперимента выпивали раствор кофеина или ополаскивали им рот.Результаты эксперимента показали, что рецепторы вкуса во рту и желудке одновременно определяют выработку соляной кислоты. Ученые связали этот феномен с тем, что горькие вещества в природе обычно являются ядовитыми. Выделение слюны и желудочного сока в ответ на контакт таких продуктов (кофеин) с рецепторами направлено на скорейшую нейтрализацию потенциально опасной субстанции.