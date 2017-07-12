Российский разработчик метода лечения ВИЧ, основанного на редактировании генома, получит 44 млн рублей

Резидент «Сколково» компания Advanced Gene & Cell Technologies (AGCT) получила первый транш финансирования от венчурного фонда RBV Capital, созданного с участием капитала РВК и ГК «Р-Фарм». Совокупный объем инвестиций составит 44 млн рублей. Реализация проекта позволит довести до клинической практики технологию геномного редактирования для лечения пациентов с лимфомами и ВИЧ, которым показана трансплантация костного мозга.Российская биотехнологическая компания AGCT занимается разработкой метода лечения ВИЧ, основанного на редактировании ДНК человека. Технология основана на изменении гена корецептора CCR5 (ответственного за проникновение вируса в клетку) в собственных клетках костного мозга пациента. После изъятия из костного мозга и ex vivo редактирования (удаления корецептора CCR5) клетки трансплантируют обратно пациенту, где они дифференцируются в клетки иммунной системы и становятся невосприимчивыми к самым распространенным подтипам ВИЧ.AGCT планирует использовать инвестиции на подготовку пакета доклинических данных для проведения пилотного клинического исследования фазы 1-2.Ожидается, что в случае успеха разрабатываемая технология позволит избавить от пожизненной антиретровирусной терапии не только ВИЧ-пациентов с опухолями, но и может быть применима для лечения неонкологических ВИЧ-пациентов, резистентных к антиретровирусной терапии, и «иммунологических неответчиков» — пациентов с ВИЧ, у которых, несмотря на антиретровирусную терапию, не происходит восстановления численности иммунных клеток.Как рассказала генеральный директор AGCT Марина Попова, компания ведет эту работу в тесном сотрудничестве с Первым Санкт-Петербургским государственным медуниверситетом им. акад. И.П. Павлова. Она отметила, что интерес со стороны RBV Capital демонстрирует доверие к разработкам и команде AGCT.По словам исполнительного директора кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково» Кирилла Каема, проект компании уникален, так как сводит воедино инновационную технологию редактирования генома и экспертизу в трансплантации костного мозга для терапии гемобластозов.