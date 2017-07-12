Головная боль в висках: причины от очевидных до невероятных

Иногда кажется, что мы бы и совсем не знали о существовании у себя висков, если б они временами сами не напоминали о для себя очень противными и раздражающими болевыми чувствами. Мы растираем их и горстями глотаем пилюли в надежде избавиться от страданий, проклиная то магнитные бури, то мучительную работу, то неизвестные силы, ниспославшие на нас это наказание.Иногда кажется, что мы бы и совсем не знали о существовании у себя висков, если б они временами сами не напоминали о для себя очень противными и раздражающими болевыми чувствами. Мы растираем их и горстями глотаем пилюли в надежде избавиться от страданий, проклиная то магнитные бури, то мучительную работу, то неизвестные силы, ниспославшие на нас это наказание. Согласно статистике, боль в голове в висках преследует 70 процентов обитателей Земли, но докторы справедливо считают, что по сути еще более людей испытывают эти мучения, только не все обращаются за мед помощью. А меж тем самолечение, к которому мы прибегаем, выуживая из домашней аптечки упаковки анальгетиков, может привести к суровым осложнениям, как это нередко бывает, когда в борьбе с симптомами мы забываем о самих болезнях.А ведь часто конкретно о наличии какого-то заболевания, а не просто о переутомлении либо похмелье, говорит боль в голове в висках. Предпосылки, вызывающие ее, могут крыться в колебаниях кровяного давления (почаще это гипертония), либо в нарушениях мозгового кровообращения. При целом ряде заразных болезней, таких как ангина либо грипп, тоже наблюдаются эти чувства. Боль в голове в висках аккомпанирует такие томные заболевания, как энцефалит и менингит, а может свидетельствовать о гигантоклеточном (либо височном) артериите - воспалении артерии.Один из самых ненужных диагнозов, который может услышать человек с схожими симптомами - мигрень, ведь от этого проклятия нереально избавиться, как и нельзя предсказать время пришествия еще одного приступа. Мощная боль в голове в висках у таких нездоровых вызывает у их непереносимость броского света и звучных звуков, «мушки в глазах» и тошноту. И весь этот кошмар может длиться до нескольких дней, пока болезнь на какое-то время не отступит.Боль в голове в висках может быть вызвана сдавливанием тройничного нерва (невралгией). В таких случаях приступы провоцируются жеванием либо глотанием, даже разговором.Время от времени такая боль может быть психологического происхождения; в этих случаях она не имеет точной локализации, носит ноющий нрав, под стать поведению самого хворого - он становится слезным и раздражительным, а может испытывать чувство волнения и впасть в истерию.Тяжкий рабочий денек, долгое напряжение, многочасовое сиденье перед компьютерным монитором тоже могут вызвать болевые чувства в висках. Это происходит из-за того, что лицевая, шейная и плечевая мускулатура длительно находятся в завышенном тонусе. Предупредить такое состояние можно, делая перерывы в работе, правильным образом оборудовав офисное место, а избавиться от него - приняв лечущее средство от мигрени. Правда, если каждый ваш денек, не считая выходных, завершается схожим образом, нужно идти либо к доктору за советом, либо к начальнику с заявлением - здоровье все-же дороже.Умопомрачительно, но бывает и так, что боль в голове в висках вызывается употреблением неких товаров. Врачи считают, что предпосылкой ее является глутамат мононатрия. Эта вкусовая добавка в большинстве случаев содержится в суповых полуфабрикатах, соусах, отдельных приправах, в продуктах, получаемых методом переработки мяса, также фактически во всех блюдах китайской кухни. В этих случаях пульсирующая либо тупая боль в висках либо лобной области проявляется в период от 15 минут до получаса после обеда. Известна еще так именуемая «хот-договая» височная боль, которую провоцирует богатое содержание в еде нитритов. Не считая сосиски в булочке, этим «грешат» бекон и салями, консервированная ветчина и солонина, также копченая рыба. Естественно, отрешаться от возлюбленных блюд из риска мигрени не стоит, но знать о таковой вероятности все таки необходимо. Предупрежден - означает, вооружен! Хотя бы даже и пилюлей анальгина.