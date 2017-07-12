Названы доступные фрукты, которые защитят от болезни Альцгеймера
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Сообщается, что употребление в пищу апельсинов, лимонов и других цитрусовых положительно сказывается не только на работе иммунитета человека, но также на состоянии памяти.
В пожилом возрасте этот продукт является особенно незаменим, поскольку он может спасти человека от болезни Альцгеймера. Риск появления этого заболевания у людей, которые регулярно употребляют цитрусовые в пищу, на 23% ниже, чем у тех, кто не употребляет эти продукты.
Как передает издание Daily Mail, есть научное объяснение тому, что цитрусовые положительно сказываются на здоровье человека и на его памяти.
Отметим, что болезнь Альцгеймера все чаще встречается у современных пожилых людей из-за того, что люди живут дольше, современная медицина помогает поддерживать тело в здоровом виде дольше, а вот мозг начинает страдает от возрастных изменений. В результате люди теряют память, а также у них, в целом, снижается уровень когнитивных способностей.
Однако употребление цитрусовых может защитить от этих проблем. Болезнь Альцгеймера чаще всего сопровождается старческим слабоумием. При этом, ни от слабоумия ни от Альцгеймера нет в настоящий момент какого-либо стоящего лекарства, поэтому ученые требуют уделять как можно больше внимания профилактике этого заболевания.
Учёные провели исследование, в котором пронаблюдали за показателями здоровья 13 тысячи человек. Лучше всего, по словам исследователей, раз в день мандарин, грейпфрут или апельсин.
LentaInform
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