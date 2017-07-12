Названы доступные фрукты, которые защитят от болезни Альцгеймера

Исследователи из Университета Тохоку рассказали, что им удалось доказать пользу цитрусовых для здоровья человека.Сообщается, что употребление в пищу апельсинов, лимонов и других цитрусовых положительно сказывается не только на работе иммунитета человека, но также на состоянии памяти.В пожилом возрасте этот продукт является особенно незаменим, поскольку он может спасти человека от болезни Альцгеймера. Риск появления этого заболевания у людей, которые регулярно употребляют цитрусовые в пищу, на 23% ниже, чем у тех, кто не употребляет эти продукты.Как передает издание Daily Mail, есть научное объяснение тому, что цитрусовые положительно сказываются на здоровье человека и на его памяти.Отметим, что болезнь Альцгеймера все чаще встречается у современных пожилых людей из-за того, что люди живут дольше, современная медицина помогает поддерживать тело в здоровом виде дольше, а вот мозг начинает страдает от возрастных изменений. В результате люди теряют память, а также у них, в целом, снижается уровень когнитивных способностей.Однако употребление цитрусовых может защитить от этих проблем. Болезнь Альцгеймера чаще всего сопровождается старческим слабоумием. При этом, ни от слабоумия ни от Альцгеймера нет в настоящий момент какого-либо стоящего лекарства, поэтому ученые требуют уделять как можно больше внимания профилактике этого заболевания.Учёные провели исследование, в котором пронаблюдали за показателями здоровья 13 тысячи человек. Лучше всего, по словам исследователей, раз в день мандарин, грейпфрут или апельсин.