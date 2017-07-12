2 натуральных средства для укрепления сосудов и сердечной мышцы

Мед содержит много легкоусвояемой глюкозы, поэтому его полезно принимать при ослаблении сердечной мышцы. Однако мед нельзя принимать в больших количествах с горячим чаем, так как это приводит к усиленному потоотделению при энергичной работе сердца. Такая дополнительная нагрузка на сердечную мышцу нежелательна. Поэтому мед можно употреблять только небольшими порциями по 1 чайной или столовой ложке 2–3 раза в день с молоком, творогом, фруктами и другими пищевыми продуктами.Это благотворно влияет на работу сердца, улучшает общее состояние человека, нормализует состав крови, повышает процент гемоглобина, а также сердечно-сосудистый тонус.Для пожилых людей мед важен особенно, так как он стимулирует деятельность сердечной мышцы, а также способствует расширению коронарных сосудов, улучшает коронарное кровообращение. Поэтому рекомендуется ежедневный прием меда по 50–70 г в течение 1–2 месяцев. При этом другие сладости следует исключить.Мед также полезен больным людям: улучшается работа сердца и сосудов, нормализуется состав крови, в результате улучшается общее самочувствие.Применять мед следует осторожно. В больших количествах он может принести вместо пользы только вред, например способствовать развитию сахарного диабета и нарушению обмена веществ.Очищение медом с молоком и чеснокомНатереть 3 зубчика чеснока, залить 1 стаканом горячего молока, настоять 7 минут и добавить 1 ст. ложку гречишного меда. Размешать и процедить.Принимать эту смесь следует утром натощак в течение недели, а затем приготовить другой напиток.С вечера поставить в морозилку кастрюлю с водой. Утром разморозить воду, добавить в нее свежевыжатый сок одного грейпфрута и одного лимона, положить 5 ст. ложек меда, перемешать.Этот напиток нужно распределить равномерно на весь день и пить его до вечера. Вечером сделать клизму с обыкновенной кипяченой водой. Через неделю процедуру повторить.Очищение медом с чеснокомДве головки очищенного и растертого в ступке чеснока залить 2 стаканами свежего меда, хорошо перемешать и настаивать 10 дней.Принимать смесь нужно по десертной ложке 3 раза в день перед едой. Курс очищения – 1 месяц.