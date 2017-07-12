2 натуральных средства для укрепления сосудов и сердечной мышцы
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Это благотворно влияет на работу сердца, улучшает общее состояние человека, нормализует состав крови, повышает процент гемоглобина, а также сердечно-сосудистый тонус.
Для пожилых людей мед важен особенно, так как он стимулирует деятельность сердечной мышцы, а также способствует расширению коронарных сосудов, улучшает коронарное кровообращение. Поэтому рекомендуется ежедневный прием меда по 50–70 г в течение 1–2 месяцев. При этом другие сладости следует исключить.
Мед также полезен больным людям: улучшается работа сердца и сосудов, нормализуется состав крови, в результате улучшается общее самочувствие.
Применять мед следует осторожно. В больших количествах он может принести вместо пользы только вред, например способствовать развитию сахарного диабета и нарушению обмена веществ.
Очищение медом с молоком и чесноком
Натереть 3 зубчика чеснока, залить 1 стаканом горячего молока, настоять 7 минут и добавить 1 ст. ложку гречишного меда. Размешать и процедить.
Принимать эту смесь следует утром натощак в течение недели, а затем приготовить другой напиток.
С вечера поставить в морозилку кастрюлю с водой. Утром разморозить воду, добавить в нее свежевыжатый сок одного грейпфрута и одного лимона, положить 5 ст. ложек меда, перемешать.
Этот напиток нужно распределить равномерно на весь день и пить его до вечера. Вечером сделать клизму с обыкновенной кипяченой водой. Через неделю процедуру повторить.
Очищение медом с чесноком
Две головки очищенного и растертого в ступке чеснока залить 2 стаканами свежего меда, хорошо перемешать и настаивать 10 дней.
Принимать смесь нужно по десертной ложке 3 раза в день перед едой. Курс очищения – 1 месяц.
LentaInform
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