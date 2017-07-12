Врачи заверяют: можно делать прививки против одного из самых страшных венерических заболеваний

Ученые исследуют эффект от массовой вакцинации против менингита. Оказывается, она имеет удивительный побочный эффект - защиту от гонореи. Это вообще первый зафиксированный факт того, что иммунизация способна защитить от гонореи. Значит, возможно разработать отдельные вакцины.Напомним: Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу в отношении гонореи, которая особо активизировалась в последние годы. Основная проблема, помимо ее быстрого распространения, заключается в стремительно развивающейся устойчивости. Уже известны случаи неизлечимой гонореи. Стоит отметить, что на сегодняшний день ученые отдельно тестировали четыре вакцины против гонореи. Но эти вакцины не были эффективны.В свою очередь, исследование вакцины против менингита дало другой результат. Эксперты сообщают: в Новой Зеландии примерно миллион человек младше 20 лет получили вакцину против менингита (MeNZB) с 2004-го по 2006 год. Оценивая риск заражения гонореей, ученые выбрали данные людей 15-30 лет, которые наблюдались в 11 клиниках сексуального здоровья и в теории попадали под иммунизацию против менингита. У людей диагностировали гонорею, хламидиоз или обе инфекции.Оказалось, если люди прививались против менингита, они реже имели гонорею. Более детальный анализ показал, что прививка снижала риск инфекции примерно на 31%. Эффективность вакцинации специалисты связывают с тем, что патогены Neisseria gonorrhoeae и Neisseria meningitidis с генетической точки зрения похожи на 90%.