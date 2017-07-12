Врачи заверяют: можно делать прививки против одного из самых страшных венерических заболеваний
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Напомним: Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу в отношении гонореи, которая особо активизировалась в последние годы. Основная проблема, помимо ее быстрого распространения, заключается в стремительно развивающейся устойчивости. Уже известны случаи неизлечимой гонореи. Стоит отметить, что на сегодняшний день ученые отдельно тестировали четыре вакцины против гонореи. Но эти вакцины не были эффективны.
В свою очередь, исследование вакцины против менингита дало другой результат. Эксперты сообщают: в Новой Зеландии примерно миллион человек младше 20 лет получили вакцину против менингита (MeNZB) с 2004-го по 2006 год. Оценивая риск заражения гонореей, ученые выбрали данные людей 15-30 лет, которые наблюдались в 11 клиниках сексуального здоровья и в теории попадали под иммунизацию против менингита. У людей диагностировали гонорею, хламидиоз или обе инфекции.
Оказалось, если люди прививались против менингита, они реже имели гонорею. Более детальный анализ показал, что прививка снижала риск инфекции примерно на 31%. Эффективность вакцинации специалисты связывают с тем, что патогены Neisseria gonorrhoeae и Neisseria meningitidis с генетической точки зрения похожи на 90%.
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