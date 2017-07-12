Всего одна ночь без сна увеличивает риск болезни Альцгеймера

После одной бессонной ночи в спинномозговой жидкости на 10% повышается уровень бета-амилоидного белка, связанного с деменцией. Это показал эксперимент, проведенный в Медицинской школе Вашингтонского университета. В нем приняли участие 17 здоровых добровольцев в возрасте от 35 до 65 лет. Участники не страдали от хронических расстройств сна и когнитивных нарушений.Добровольцев попросили провести одну ночь в специально спроектированной комнате со звукоизоляцией. Специалисты следили за активностью мозга участников. Добровольцы носили наушники. Половина участников слышала звуковой сигнал, как только их мозг погружался в фазу медленного (глубокого) сна. Примерно через месяц эксперимент повторили, поменяв группы местами.Ученые взяли у участников образцы спинномозговой жидкости. Исследование показало: у добровольцев после одной ночи без сна на 10% увеличилась концентрация бета-амилоидного белка. Уровень тау-белка, тоже связанного с болезнью Альцгеймера, у них не вырос. Однако у тех, кто плохо спал дома в течение недели до спинномозговой пункции, концентрация тау-белка оказалась повышена. Специалисты подчеркивают, что глубокий сон необходим для очистки мозга от мусора.