Всего одна ночь без сна увеличивает риск болезни Альцгеймера
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Добровольцев попросили провести одну ночь в специально спроектированной комнате со звукоизоляцией. Специалисты следили за активностью мозга участников. Добровольцы носили наушники. Половина участников слышала звуковой сигнал, как только их мозг погружался в фазу медленного (глубокого) сна. Примерно через месяц эксперимент повторили, поменяв группы местами.
Ученые взяли у участников образцы спинномозговой жидкости. Исследование показало: у добровольцев после одной ночи без сна на 10% увеличилась концентрация бета-амилоидного белка. Уровень тау-белка, тоже связанного с болезнью Альцгеймера, у них не вырос. Однако у тех, кто плохо спал дома в течение недели до спинномозговой пункции, концентрация тау-белка оказалась повышена. Специалисты подчеркивают, что глубокий сон необходим для очистки мозга от мусора.
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