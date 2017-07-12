Противомалярийное средство может защитить плод от вируса Зика
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Сначала ученые заражали клетки плаценты человека вирусом Зика. Специалисты заметили, что вирус влиял на гены, связанные с аутофагией - процессом поглощения и переваривания в лизосомах внутренних компонентов клетки. Под воздействием лекарств, активирующих аутофогию, клеток, инфицированных вирусом Зика, становилось больше, а под воздействием препаратов, подавляющих аутофагию, - меньше.
Потом исследователи заразили вирусом Зика две группы беременных мышей. Первой группе давали гидроксихлорохин, блокировавший аутофагию, а второй - нет. Ученые обнаружили, что в плаценте и у плодов мышей из первой группы оказалось в 10 раз меньше вируса. Кроме того, плацента у этих грызунов была меньше повреждена.
LentaInform
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