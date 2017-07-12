Противомалярийное средство может защитить плод от вируса Зика

Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета выяснили: противомалярийный препарат гидроксихлорохин эффективно блокирует передачу в вируса Зика плоду. То есть, он предотвращает негативные последствия заражения. Данный препарат можно применять при беременности для лечения малярии.Сначала ученые заражали клетки плаценты человека вирусом Зика. Специалисты заметили, что вирус влиял на гены, связанные с аутофагией - процессом поглощения и переваривания в лизосомах внутренних компонентов клетки. Под воздействием лекарств, активирующих аутофогию, клеток, инфицированных вирусом Зика, становилось больше, а под воздействием препаратов, подавляющих аутофагию, - меньше.Потом исследователи заразили вирусом Зика две группы беременных мышей. Первой группе давали гидроксихлорохин, блокировавший аутофагию, а второй - нет. Ученые обнаружили, что в плаценте и у плодов мышей из первой группы оказалось в 10 раз меньше вируса. Кроме того, плацента у этих грызунов была меньше повреждена.