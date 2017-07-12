Прививка от менингита защищает и от гонореи

После того, как Всемирная организация здравоохранения заявила о высокой опасности от гонореи, устойчивой к антибиотикам, появились хорошие новости. Новозеландские ученые заявили, что молодые люди, получившие в начале нулевых экстренную вакцинацию от менингита B заболевают гонореей значительно реже, чем остальные. Похожие результаты получили ученые из Канады, где тоже была вспышка менингита, сопровождавшаяся экстренной вакцинацией, а также врачи с Кубы и из Норвегии.«Вполне возможно, что это правда»,— говорит Хелен Петусис-Харрис (Helen Petousis-Harris), автор опубликованного в «Ланцете» исследования, глава лаборатории иммунологии и вакцинологии Оклендского университета.Но пока это было статистическое наблюдение, а не полноценное исследование. Следующий шаг — клинические испытания, которые, впрочем, обязательно проведут.Дело в том, что гонорея — распространенное венерическое заболевание, передающееся во время незащищенного секса любым способом — уже приобрела устойчивость к обычным антибиотикам, которыми ее лечили всю вторую половину двадцатого века. А антибиотикам последнего шанса, которыми ее лечат сейчас, тоже, судя по темпам развития бактерии, осталось всего несколько лет. Таким образом мы совсем скоро окажемся один на один с болезнью, от которой нет лечения. При этом заболевают ей ежегодно примерно 80 миллионов человек, сама по себе она не слишком опасна (хоть и неприятно), но ее осложнения могут привести к разным тяжелым последствиям: поражаются суставы, глаза и репродуктивные органы, она довольно часто приводит к бесплодию у женщин и мужчин.Пока единственной профилактикой болезни является безопасный секс с презервативом или полное воздержание от половых контактов.То, что от гонореи спасает вакцина от менингита, на самом деле не очень удивительно. Бактериальный менингит редок, но очень опасен: от воспаления оболочек головного мозга можно умереть, а можно выздороветь, потеряв значительную часть когнитивных функций. Поэтому медицинские власти разных стран часто прибегают к экстренной вакцинации, когда начинается вспышка болезни. Neisseria meningitidis, один из возбудителей болезни, родственна Neisseria gonorrhoeae. Проблема в том, что у Neisseria meningitidis много разных штаммов, от которых нужны разные вакцины, и гонорея не реагировала ни на один из них — только на прививку от редкого штамма B, который ограниченно применялся в Новой Зеландии, Канаде, на Кубе и в Норвегии. Правда вакцина не спасает от болезни полноценно, она уменьшает вероятность заражения на статистически значимые 31%.Однокомпонентная вакцина, применявшаяся во время вспышки менингита в Новой Зеландии в 2004 — 2008 годах, больше не производится. Но тот же компонент использовался в сложной вакцине в Квебеке, где тоже наблюдается снижение случаев заражения гонореей, связанное с этой вакцинацией.Математическое моделирование уже показало, что, даже умеренно эффективная вакцина может стать большим подспорьем в борьбе с болезнью, пока не будет придумано новое лекарство или полноценная прививка, правда только в том случае, если охват иммунизацией будет достаточно широким — то есть, если привьется большое количество людей.До этого, правда, пока далеко.