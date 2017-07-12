Темпы роста российского фармпроизводства просели в два раза

С января по май 2017 года со складов российских фармкомпаний было отгружено лекарственных препаратов на сумму 135,5 млрд рублей (в ценах отгрузки). Темпы роста к аналогичному периоду 2016 г. при проведении расчетов в рублях составили 11,1%, это более чем в два раза ниже показателей, которые отечественный фармпром демонстрировал на протяжении 2015-2016 гг.По данным RNC Pharma, натуральный объем произведенной за первые 5 месяцев продукции составил 1,73 млрд упаковок, долгосрочная динамика за период не превышала 3,6 %.После вполне успешного первого квартала, результаты активности отечественных компаний в апреле и мае текущего года продемонстрировали показали весьма скромные. Динамика отгрузок в апреле 2017 к апрелю 2016 составила -1%, а в мае уже -3%. При этом натуральные объемы отгрузок все еще показывают двузначные темпы роста, отчасти компенсируя спад, который наблюдался в марте текущего года.Для сравнения ввоз импортных ЛП в Россию суммарно по готовым формам и поставкам in-bulk за январь-май 2017 г. составил 230,2 млрд, долгосрочная динамика поставок при расчётах в рублях составила 3,2%. Правда скромный результат вызван в основном значительным сокращением объема продукции, импортируемой в виде in-bulk (-25% к аналогичному показателю 2016 г.), динамика по поставкам готовых ЛП уже вполне сопоставима с внутрироссийским производством и составляет за отчетный период 10,5%.