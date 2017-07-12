Хроническая бессонница повышает риск слабоумия, выяснили ученые

Исследование показало, что при бессоннице повышается количество двух белков, высокое содержание которых характерно для болезни Альцгеймера. Это повышение можно заметить даже после одной бессонной ночи, хотя потом при нормализации сна уровни опять снижаются до нормы.Однако хроническая бессонница может значительно повысить риски. К такому выводу пришли в ходе совместного исследования американские ученые университета Вашингтона, Стэнфордского университета и их голландские коллеги из университета Неймегена. Негативное влияние бессонницы на умственные способности было известно и ранее, однако до сих пор не было понятно, за счет чего недосыпание вредит мозгу. Новое исследование базируется на измерениях уровня содержания бета-амидоидов и тау-белков. При болезни Альцгеймера характерно высокое содержание этих двух белков в организме больного. Во время исследования ученые наблюдали за состоянием 17 здоровых людей в возрасте от 35 до 65 лет.Оказалось, что даже одна бессонная ночь повышает уровень бета-амилоидов на 10%, при этом для повышения концентрации тау-белка нужно больше времени, около недели плохого сна. При этом особенно важна фаза медленного сна, во время которого мозг отдыхает и избавляется от молекулярного «мусора» — если эта фаза нарушается в течение ночи, то даже продолжительного восьмичасового сна недостаточно для полноценного отдыха. Это особенно характерно для страдающих апноэ. Ученые отмечают, что одна ночь или даже неделя бессонницы существенно не влияют на риск возникновения болезни Альцгеймера с возрастом — достаточно хорошо выспаться и наладить режим сна, чтобы уровни белков пришли в норму.Однако при хронической бессоннице тау-белок и бета-амилоиды будут постоянно накапливаться, что может представлять опасность.