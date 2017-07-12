Медики научились диагностировать повреждение мозга без сканирования

Ученые нашли воспалительные биомаркеры, на основе которых возможно создать тест. Этот тест покажет в первый час после несчастного случая, травмирован ли мозг. Подобный тест очень бы пригодился спортивным врачам или сотрудникам "скорой".Оказывается, при травме мозга можно увидеть довольно ранние изменения в воспалительных белках. Всего было выявлено три маркера травматического повреждения мозга - CST5, AXIN1 и TRAIL. Маркер CST5 помог найти пациентов с тяжелыми повреждениями мозга в течение первого часа после получения этой травмы, а AXIN1 и TRAIL дополнительно помогали отличить травмированных людей от остальных.Маркеры были выявлены в образцах крови, забранных у 30 травмированных пациентов в течение первого часа, еще до того, как пациентов доставили в госпиталь. По словам исследователей, выявленные маркеры покажут людей, находящихся в группе риска вторичных повреждений мозга (когда вследствие травмы первичные повреждения распространяются на другие структуры и вызывают клеточную смерть).