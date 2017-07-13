Кировские хирурги провели сложнейший малоинвазивный остеосинтез

В Кирове врачи впервые провели малоинвазивный остеосинтез через сантиметровый прокол-разрез пациенту с переломом вертлужной впадины. Как сообщает пресс-служба областного минздрава, операцию проводили специалисты Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Кирова. Мужчина получил при падении на улице очень серьезную травму. При томографии выяснилось, что у него закрытый перелом задней колонны вертлужной впадины со смещением отломков.Врачи решили применить методику малоинвазивного остеосинтеза, которую недавно внедрили в отделении множественной и сочетанной травмы. У этого метода есть ряд преимуществ, в том числе сокращение времени операции, снижение риска развития коксартроза и отсутствие необходимости переливания крови пациенту.«Операция проводится под контролем электронно-оптического преобразователя. Через прокол вводится специальный винт, за счет чего достигается стабильная фиксация отломков», — пояснил заведующий отделением множественной и сочетанной травмы Николай Гарькавый.Уже на вторые сутки прооперированный мужчина смог самостоятельно сесть. Сейчас он проходит курс ЛФК. Скоро пациента выпишут из больницы. Для сравнения, при консервативном лечении восстановление заняло бы около трех месяцев.