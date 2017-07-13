Врачи назвали самый полезный напиток для здоровья сердца

Медики рассказали, что необходимо пить для долголетия. Дискуссии о свойствах кофе не прекращаются. На этот раз исследование провела группа американских ученых из Стэндфордского университета.Специалистам удалось выяснить, что свойства, которые содержат в себе чай и кофе блокируют воспалительные процессы, которые происходят в организме человека, снижая в крови уровень химических веществ, способных вызвать заболевания сердца.Мало того, когда сосуды воспалены, то они не могут менять свой размер, поскольку становятся жесткими, что влечет за собой возникновение и развитие заболеваний сердца, однако, как определили исследователи, когда в крови человека находится кофеин, то блокирует появление в ней вредных веществ.