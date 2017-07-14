Патология сосудов: аневризмы брюшной аорты

Аневризмы – это патологические расширения, которые в большинстве случаев возникают в аорте. Они возникают в истонченных, ослабленных участках сосуда. Высочайшее давление крови содействует повышению расширения. Позже диагностирование заболевания может привести к разрыву сосуда и фатальному кровотечению...Аортой именуют основную наибольшую артерию организма. Она делает соединительную функцию меж сердечком и внутренними органами.Аневризмы - это патологические расширения, которые в большинстве случаев возникают в аорте. Они возникают в истонченных, ослабленных участках сосуда. Высочайшее давление крови содействует повышению расширения. Позже диагностирование заболевания может привести к разрыву сосуда и фатальному кровотечению. Не считая того, расширение содействует нарушению тока крови, что, в свою очередь, увеличивает риск образования кровяного сгустка (тромбоза). Кровяной сгусток может распространиться повдоль сосудистого хода, при всем этом его фрагментированные элементы могут продвигаться с кровотоком. Таким макаром, появляется эмболия. Также на истонченной сосудистой стене образуются лишниие кальциевые отложения.Расширения могут образоваться на любом сосудистом участке. Аневризмы брюшной аорты наблюдаются в 3-х из 4 случаях всех аневризм аорты. Форма образовавшегося расширения может быть мешкообразной либо веретенообразной.Развитие аневризмы брюшной аорты может являться следствием атеросклероза, артериальной гипертензии, воспалительных процессов в стенах сосуда. Образования расширений могут быть связаны с прирожденными болезнями соединительной ткани, также заразными болезнями, сопровождающимися повреждением аортальной стены.Симптомы аневризмы брюшной аорты появляются сильными неожиданными болевыми чувствами в области поясницы и животика. Проявления заболевания сопровождаются также чувствами пульсирующих образований в брюшном отделе. При всем этом их ритм совпадает с ритмом частоты сокращения сердца. Изредка наблюдается боль в ногах, сопровождающаяся их бледностью и «синюшностью», что вызвано миграцией кусочков тромба по артериальным магистралям.Разрыв аневризмы брюшной аорты сопровождается кровотечением. Симптоматика при всем этом находится в зависимости от направления разрыва.При внутрибрюшинном прорыве аневризмы брюшной аорты наступает геморрагический шок, сопровождающийся усилением внутреннего кровотечения. Не считая того, наблюдается резкое побледнение кожи, учащение пульса. Перкуссия животика выявляет наличие свободной воды в брюшной полости. Катастрофическое течение заболевания в таком случае стопроцентно исключает какие-либо исследования. Погибель наступает довольно стремительно.Забрюшинный разрыв сопровождается болями в пояснице либо животике.Прорыв аневризмы брюшной аорты в нижнюю полую вену характеризуется одышкой, слабостью, учащенным сердцебиением. При всем этом наблюдаются боли в пояснице и животике с пульсирующим образованием в нем и соответствующим систоло-диастолическим шумом (рокотом). Данным проявлениям характерна планомерная, но непоколебимая прогрессия. В итоге появляется сердечная дефицитность в тяжеленной форме.Разрыв расширения в сторону двенадцатиперстной кишки сопровождается неожиданным коллапсом и кровавой рвотой.Осмотр пациента в горизонтальном положении нередко позволяет выявить усиленную пульсацию аневризмы. Пальпация (прощупывание пальцами) верхней половины животика (почаще в левой части от его центральной полосы) выявляет наличие пульсирующего опухолевидного образование. Обычно, оно бездвижно, может быть малоболезненным либо безболезненным. При аускультации (прослушивании) выявляется систолический рокот над образованием. Маленькие расширения могут быть выявлены с помощью компьютерной томографии.Обычно, внедрение общеклинических инструментальных способов исследования позволяет верно диагностировать болезнь практически у всех пациентов. Вот поэтому предназначение аортографии нужно исключительно в тех случаях, когда результаты исследовательских работ не демонстрируют четкую картину заболевания.С учетом внезапности проявления осложнений, исцеление аневризмы брюшной аорты проводится оперативным способом. При всем этом делается удаление и замещение пораженного сосуда.