Особо полезные соки при холецистите

Холецистит - воспаление желчного пузыря – маленького грушевидного органа, который расположен прямо под печенью. Как правило, причина развития болезни – образование и отложение камней в желчном пузыре. В этом случае заболевание называется калькулезный холецистит.Если камень блокирует пузырный проток, через который желчь выходит из пузыря, она задерживается в грушевидном органе. Образуется так называемый застойный желчный пузырь.Вещества, которые содержатся в застоявшейся желчи или бактериальная инфекция могут впоследствии приводить к воспалению пузыря.Существует две формы болезни: острая и хроническая.Острая проявляется в виде внезапного, эпизодического воспаления желчного пузыря с сильной болью в животе.Хроническая характеризуется менее выраженным, но длительным воспалением грушевидного органа. Эта разновидность заболевания может быть вызвана повторяющимися приступами острого воспаления желчного.При холецистите большую роль имеет правильный рацион питания.Свежеприготовленные соки из различных фруктов, овощей и растений активно используются для лечения первопричин и симптомов холецистита. Их применяют по отдельности, в смеси, также включают в состав оздоровительных средств.Соки входят в диету даже тех больных, которые находятся на стадии обострения. В этом случае рекомендуют употреблять свежевыжатые напитки из моркови, лимона, апельсина, разбавленные теплой водой.В период ремиссии можно использовать в лечебных целях соки:– свеклы (снижает опасность появления приступов желчной колики),– салата, сельдерея,– петрушки (не больше 60 мл, поскольку в значительных дозах обладает галлюциногенным эффектом),– капусты белокочанной,– редьки черной,– хрена,– тыквы,– барбариса,– рябины,– крапивы,– напитки из сладких ягод и фруктов оказывают общеукрепляющее действие и показаны при любой форме холецистита.Как пить соки:– напиток следует выпивать не позднее чем через 20 минут после приготовления,– пить сок желательно медленно и через соломинку, чтобы защитить зубную эмаль,– время приема напитка – не позже чем 30 минут до еды.Сок черной смородины богат на витамин С, железо, калий, дубильные и пектиновые вещества, лимонную и яблочную кислоту. Его лучше употреблять при хроническом течении холецистита. Помимо свежевыжатого сока можно использовать желе, приготовленное на основе натурального напитка.Томатный сок при холецистите поможет улучшить выработку и выведение из организма желчи, а богатый минеральный, витаминный состав, дополненный натуральными сахарами, органическими кислотами, пищевыми волокнами, жирами, белками и углеводами окажет благотворное воздействие на здоровье и самочувствие. Его нельзя подвергать термической обработке, иначе кислоты из органических превратятся в неорганические и станут вредить. Кроме того, частое совместное употребление сока из томатов с продуктами, содержащими крахмал (хлеб, картофель), может привести к образованию камней в почках.Морковный сок при холецистите, напротив, абсолютно безопасен. Пить его рекомендуют даже в периоды обострения болезни, когда пациента переводят на строгую диету. Этот сок благодаря своему составу мешает образованию холестериновых бляшек и способствует выведению этого вредного вещества. Напиток из моркови способствует нормализации секреции и удалению излишков желчи.Пить морковный сок можно отдельно, но расширить целебный спектр позволит смешение с другими подобными напитками в соотношении 1:2. Но стоит следить за количеством потребления, превышение показателя в полтора литра считается критическим и вредным для здоровья. Людям, страдающим от язвы желудка, кишечника, гастритом с повышенной кислотностью, энтеритом от употребления морковного сока придется отказаться.Картофельный сок при холецистите полезен своими противовоспалительными свойствами и благотворным влиянием на слизистые. В лечебных целях используют свежий напиток, который отстоялся 3 минуты (за это время осядет крахмал). Пьют его в чистом виде, но в этом случае вкусовые качества оставляют желать лучшего. Напиток из сырого картофеля пьют натощак, после чего ложатся и полчаса отдыхают. Спустя час можно завтракать.Курс лечения картофельным соком составляет 10 дней, который повторяется через такое же количество суток перерыва трижды.Длительное употребление этого напитка опасно для поджелудочной железы, а при тяжелых формах сахарного диабета и пониженной кислотности он противопоказан.