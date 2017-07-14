Гипотония: как повысить давление с помощью натуральных средств

Артериальная гипотензия — это состояние, при котором артериальное давление снижается до ощутимого человеком предела. Величина такого снижения индивидуальна, но обычно это ниже 100/60 мм рт.ст. для мужчин и 95/60 мм рт.ст. для женщин.Симптомы гипотонии (пониженного артериального давления):- плохое самочувствие по утрам;- холодные руки и ноги;- тяжесть в голове или отдельных ее частях, головная боль;- слабость;- головокружение;- сонливость;- потеря аппетита.Народные средства для лечения гипотонииНастойка лимонника по 20–30 капель 2 раза в день натощак перед завтраком и обедом за 30 минут до еды.Левзея (маралий корень), жидкий экстракт. Принимать по 20–30 капель 2 раза в день натощак перед завтраком и обедом, за 30 минут до еды.Настойка левзеи принимается по 40 капель 2 раза в день.Бессмертник песчаный: 10 г бессмертника на стакан кипятка. Настоять, укутав, 40 минут, процедить. Принимать по ?-? стакана 2–3 раза в день за 30 минут до еды в охлажденном виде.Золотой корень (родиола розовая), настойка. Принимать по 20–40 капель 2 раза в день, утром и в обед за 30 минут до еды, в течение 10–20 дней.Женьшень, настойка. Принимать от 5 до 20 капель 2 раза в день утром и перед обедом в течение 2–3 недель.Сок лимона – ежедневно (от 1 до 4 лимонов) с теплой водой.