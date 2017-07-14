Гипотония: как повысить давление с помощью натуральных средств

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Артериальная гипотензия — это состояние, при котором артериальное давление снижается до ощутимого человеком предела. Величина такого снижения индивидуальна, но обычно это ниже 100/60 мм рт.ст. для мужчин и 95/60 мм рт.ст. для женщин.

Симптомы гипотонии (пониженного артериального давления):

- плохое самочувствие по утрам;
- холодные руки и ноги;
- тяжесть в голове или отдельных ее частях, головная боль;
- слабость;
- головокружение;
- сонливость;
- потеря аппетита.

Народные средства для лечения гипотонии

Настойка лимонника по 20–30 капель 2 раза в день натощак перед завтраком и обедом за 30 минут до еды.

Левзея (маралий корень), жидкий экстракт. Принимать по 20–30 капель 2 раза в день натощак перед завтраком и обедом, за 30 минут до еды.

Настойка левзеи принимается по 40 капель 2 раза в день.

Бессмертник песчаный: 10 г бессмертника на стакан кипятка. Настоять, укутав, 40 минут, процедить. Принимать по ?-? стакана 2–3 раза в день за 30 минут до еды в охлажденном виде.

Золотой корень (родиола розовая), настойка. Принимать по 20–40 капель 2 раза в день, утром и в обед за 30 минут до еды, в течение 10–20 дней.

Женьшень, настойка. Принимать от 5 до 20 капель 2 раза в день утром и перед обедом в течение 2–3 недель.

Сок лимона – ежедневно (от 1 до 4 лимонов) с теплой водой.
LentaInform
Listis
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