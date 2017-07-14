Гипотония: как повысить давление с помощью натуральных средств
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Симптомы гипотонии (пониженного артериального давления):
- плохое самочувствие по утрам;
- холодные руки и ноги;
- тяжесть в голове или отдельных ее частях, головная боль;
- слабость;
- головокружение;
- сонливость;
- потеря аппетита.
Народные средства для лечения гипотонии
Настойка лимонника по 20–30 капель 2 раза в день натощак перед завтраком и обедом за 30 минут до еды.
Левзея (маралий корень), жидкий экстракт. Принимать по 20–30 капель 2 раза в день натощак перед завтраком и обедом, за 30 минут до еды.
Настойка левзеи принимается по 40 капель 2 раза в день.
Бессмертник песчаный: 10 г бессмертника на стакан кипятка. Настоять, укутав, 40 минут, процедить. Принимать по ?-? стакана 2–3 раза в день за 30 минут до еды в охлажденном виде.
Золотой корень (родиола розовая), настойка. Принимать по 20–40 капель 2 раза в день, утром и в обед за 30 минут до еды, в течение 10–20 дней.
Женьшень, настойка. Принимать от 5 до 20 капель 2 раза в день утром и перед обедом в течение 2–3 недель.
Сок лимона – ежедневно (от 1 до 4 лимонов) с теплой водой.
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