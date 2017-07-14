Клюква признана прекрасным пребиотиком, поддерживающим микрофлору кишечника

Эта ягода давно считается полезным продуктом. Она снижает риск рака и, как недавно было доказано, улучшает состояние желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Было установлено: полезные микробы растут, когда получают углеводы из клюквы. А поддержание полезной микрофлоры позволяет поддержать и физическое, и психическое здоровье.Микрофлора влияет на старение, риск развития артрита, депрессии, онкологических заболеваний и сердечных недугов. Теперь же ученые в лице профессора Дэвида Силы говорят, что клюква в форме добавки работает как прекрасный пребиотик (способствует росту полезной флоры). В этой ягоде (в стенках ее клеток) содержатся сахара - ксилоглюканы. И эти сахара чрезвычайно полезны для микрофлоры.Большая часть стенок клеток не усваивается, включая ксилоглюканы. Поэтому, просто поедая клюкву, нельзя добиться позитивных изменений. Ученым пришлось в лаборатории выделить и очистить сахара из клюквы, дав их обитателям кишечника - бифидобактериям. Некоторые виды этих бактерий с большим удовольствием питаются ксилоглюканами и в результате растут в числе.