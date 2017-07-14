Мозг женщин с булимией работает иначе, чем у здоровых

Изучая сканы мозга женщин с булимией и без нее, исследователи обнаружили, что их мозг реагирует по-разному на одинаковые пищевые сигналы. Они обнаружили, что у женщин с булимией в участках мозга, связанных с рефлексией, значительно меньший кровоток, чем у женщин без расстройств пищевого поведения.Доктор Бриттани Коллинз (Brittany Collins), кандидат медицинских наук из Национального медицинского центра для детей в Вашингтоне, округ Колумбия, и ее коллеги полагают, что переедание служит спасением от негативных мыслей при остром стрессе.Люди с нервной булимией испытывают повторяющиеся довольно частые приступы переедания, которые они не способны контролировать. Во время этих эпизодов они потребляют необычайно большие количества пищи, а затем пытаются это компенсировать принудительной рвотой, голоданием, чрезмерной нагрузкой или использованием слабительных средств.Со временем булимия неизбежно отрицательно сказывается на здоровье. Она может привести к хроническому воспалению слизистой гортани, эрозии зубной эмали, расстройствам желудка, тяжелой дегидратации и проблемам с кишечником. Она также может привести к дисбалансу электролитов, что, в свою очередь, значительно повышает риск инсульта и сердечного приступа.Считается, что булимия затрагивает около 0,3 % населения, или троих взрослых на каждую тысячу (в США), причем с большей вероятностью булимия встречается у женщин, чем у мужчин. Хотя за последнее время значительно выросло количество мужчин с РПП, которые, переедая, затем изнуряют организм непосильными физическими нагрузками, что, в принципе, является одним из вариантов булимии («бигорексия»). Относительно других стран можно сказать, что во многих местах, не подверженных влиянию стереотипов масс-медиа про «стандарты красоты», булимия отсутствует полностью — например, на Гаити, в Тонго, Кувейте, а также в некоторых странах Южной Африки, где идеалом красоты, наоборот, считается полнота.Побег от негативного самоощущенияСуществует широко распространенная рабочая теория о том, что переедание помогает людям с булимией избегать самокритичного мышления во время стресса, позволяя вместо этого сосредоточиться на чем-то конкретном и настоящем, несмотря на то, что это может повредить в долгосрочной перспективе.В своей статье доктор Коллинз и ее коллеги объясняют, как эта теория поддерживается несколькими исследованиями, показывающими, что стресс и негативные эмоции, как правило, возникают перед приступами переедания, и что негативные эмоции, как правило, резко снижаются после приступа.Совсем недавно ученые стали интересоваться изучением функции мозга, чтобы найти объяснения булимии. Тем не менее, команда доктора Коллинз отмечает, что, хотя в нескольких исследованиях рассматривается, как стресс и экстремальные негативные эмоции влияют на то, как мозг воспринимает пищу, они не включали людей с булимией.«Насколько нам известно, текущее исследование является первым исследованием нервных реакций на пищевые сигналы после стрессового события у женщин с нервной булимией», — говорит доктор Коллинз.Нет разницы в уровнях стресса и уровне тяги к пищеВ ходе эксперимента ученые сканировали мозг 20 женщин, поделенных на две группы, одна из которых (10 человек) была подвержена булимии, а вторая — нет. Сначала обе группы накормили одинаковой едой, а затем стали показывать серии фотографий. Сначала это были фото нейтрального содержания, такие как изображения домов, деревьев или листьев, затем их сменили изображения продуктов с повышенным содержанием жиров и сахара, например мороженого, пиццы или пирожного. Чтобы ввести обе группы в состояние стресса, участницам эксперимента предложили ряд невыполнимых математических задач, заставивших их нервничать и ощутить бессилие перед проблемой, а затем снизили тревожность, после чего попросили оценить уровень стресса и тягу к продуктам, изображенным на картинках.Женщины в обеих группах одинаково описали время начала и окончания стресса, одинаково оценили его уровень, а также уровень тяги к пище. Однако МРТ-сканирование показало различную картину в этих двух группах.МРТ-сканирование мозга говорит о различияхВ то время как самостоятельно определенные уровни стресса и тяги к пище были в значительной степени похожи для обеих групп, их МРТ-сканирование мозга показало совершенно другую картину.МРТ мозга у женщин с булимией показало, что, когда они рассматривали картинки с едой после стрессовой задачи, у них наблюдалось снижение кровотока через предклинье (precuneus), участок теменной доли на внутренней поверхности обоих полушарий головного мозга, который является областью, связанной с самооценкой и рефлексией. Для женщин без булимии наблюдался рост кровотока через эту область мозга независимо от того, разглядывали они картинки с едой или нейтральные изображения . Этот результат удивил исследователей.Поэтому команда ученых снова провела эксперимент в другой группе из 17 женщин с булимией. Они обнаружили, что результаты были теми же самыми: как и прежде, женщины сообщали о повышенных уровнях стресса после стрессовой задачи и констатировали увеличение тяги к пище. И, что наиболее важно, сканирование МРТ также обнаружило одинаковые пониженные уровни кровотока в предклинье во время воздействия пищевых сигналов после стрессовой задачи.Ученые посчитали, что оба эксперимента подтверждают предположенный ими механизм работы мозга, который отвлекает внимание от негативного самоанализа испытуемых на что-то конкретное в настоящем, а именно на пищевые сигналы. Именно по этому механизму женщины с булимией отвлекают себя от стресса едой.Доктор Коллинз и ее коллеги предполагают, что результаты их исследования следует рассматривать как предварительные. «Наши результаты согласуются с характеристикой переедания как побега от самокритики и поддерживают теорию регулирования эмоций, которая предполагает, что женщины с булимией отвлекаются от самоосуждения из-за негативных мыслей относительно производительности или социальных сравнений и перемещают фокус мышления на более конкретные стимулы, такие как еда».Как заявляют исследователи, полученные данные помогут женщинам контролировать механизм переедания, который включается при малейшем возрастании уровня стресса. По мнению ученых, необходимо организовать обучение таких женщин регуляции основных поведенческих навыков и желаний, а некоторым из них может понадобится лекарственная терапия. В любом случае после того, как механизм булимии стал понятен, ученые найдут способ помочь женщинам избавиться от этого заболевания.Булимия — это болезньИнтересно, что расстройства пищевого поведения часто приравнивают к другим аддикциям, таким, как зависимость от алкоголя или наркотиков, а также к табакокурению. Однако специалисты считают, что у всех РПП есть коренное отличие от остальных аддикций: любой предмет тяги, будь то табак, алкоголь или наркотики, можно полностью удалить из жизни зависимого, а пищу из его жизненного цикла удалить нельзя. Именно поэтому с пищевыми расстройствами, в том числе и с булимией, справиться намного сложнее. Это заболевание чаще всего требует длительного комплексного лечения в стационаре, — об этом рассказал Медпорталу психиатр Максим Сологуб, заведующий стационарным отделением Центра изучения расстройств пищевого поведения.После госпитализации в первую очередь нужно стабилизировать вес — то есть с пациентом должен работать профессиональный врач-диетолог. Обязательно нужна системная психотерапия — для того, чтобы снять страх перед прибавкой в весе. Ну и работа психиатра — подобрать антидепрессанты, для того чтобы снять симптомы астенической депрессии, а также нейролептики. Хорошим методом, который работает при излечении от РПП, Максим Сологуб считает групповую психотерапию.Когда пора лечитьКритерии госпитализации при РПП — потеря массы тела больше, чем на 15% от нижней границы нормы, то есть от индекса массы тела 18. Если у человека индекс массы тела на 15% ниже минимума, от 16 и вниз — то требуется лечение исключительно в условиях стационара.Возрастные границы болезниНижний возраст больных булимией в России, к сожалению, неуклонно снижается. Сейчас встречаются больные в возрасте 10 лет. А верхняя возрастная граница заболевания невелика — обычно это 45-50 лет. Поскольку дольше больные просто не могут прожить из-за необратимых изменений, наступающих при болезни в организме.