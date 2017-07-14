Российские производители получат ценовые преференции при госзакупках

ФАС согласовала доработанный Минпромторгом проект правительственного постановления о внесении изменений в правило «третий лишний» при госзакупках лекарств. Доработанная версия проекта предусматривает ценовые преференции в размере 25% при госзакупках лекарств для компаний, осуществляющих полный цикл производства препаратов на территории стран — членов ЕАЭС, пишет RNS.«ФАС России получила доработанный проект постановления о внесении изменений в постановление правительства РФ № 1289 и согласовала его с учетом некоторых замечаний», — сказал заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян, отметив, что «проект предлагает дополнить действующую редакцию постановления нормой, устанавливающей при проведении закупок лекарств для государственных и муниципальных нужд 25% преференцию поставщикам лекарств, имеющим полный цикл производства на территории стран — членов ЕАЭС». По его словам, под полным циклом понимается производство субстанций, готовой лекарственной формы, первичная и вторичная упаковка и выпускающий контроль качества.В настоящее время при госзакупках лекарств действует правило «третий лишний». Оно предусматривает ограничение допуска к госзакупкам иностранных лекарств при наличии заявок от двух и более отечественных производителей. В ноябре прошлого года Минпромторг предложил новую «трехступенчатую систему» госзакупок лекарств.Предполагалось, что при участии в конкурсе одного или несколько российских производителей заказчик в процессе закупки будет обязан отклонять заявки производителей препаратов, если все стадии производства лекарства, включая синтез молекул, не осуществляются в России. Если заявок от российских производителей препаратов полного цикла на участие в конкурсе не будет, приоритет предлагалось отдавать производителям готовой лекарственной формы в России. Только в случае отсутствия предложений по готовой лекарственной форме торги предлагалось проводить между всеми участниками.