Хирурги пересадили пациенту палец ноги на руку

20-летний Зак Митчелл работал на ферме, когда на него набросилась взбесившаяся корова и растоптала ему большой палец руки. Фермер понял, насколько серьезна его ситуация, когда он почувствовал сильную боль и увидел болтающийся на коже большой палец.Зака доставили в больницу в Перте, где ему сделали две неудачные попытки восстановления собственного большого пальца. Однако после он был доставлен в клинику в Сиднее, где хирург предложил использовать большой палец ноги вместо большого пальца руки.По словам хирурга, большой палец ноги имеет схожие характеристики с пальцем руки и поэтому является лучшим вариантом замены — можно соединить нервы и мышцы, и вернуть пациенту чувствительность и подвижность органа. Зак говорит, что не испытывает дискомфорта от отсутствия большого пальца на ноге и надеется уже к Рождеству вернуться к своему любимому хобби — верховой езде.