Хирурги пересадили пациенту палец ноги на руку
Зака доставили в больницу в Перте, где ему сделали две неудачные попытки восстановления собственного большого пальца. Однако после он был доставлен в клинику в Сиднее, где хирург предложил использовать большой палец ноги вместо большого пальца руки.
По словам хирурга, большой палец ноги имеет схожие характеристики с пальцем руки и поэтому является лучшим вариантом замены — можно соединить нервы и мышцы, и вернуть пациенту чувствительность и подвижность органа. Зак говорит, что не испытывает дискомфорта от отсутствия большого пальца на ноге и надеется уже к Рождеству вернуться к своему любимому хобби — верховой езде.
Listis
СМИ2
LentaInform
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