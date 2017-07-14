В Швейцарии напечатали сердце, которое бьется подобно настоящему

Ученые Высшей технической школы Цюриха напечатали на 3D-принтере сердце из силикона. Устройство способно биться почти так же, как настоящий орган. О применении в трансплантации пока говорить рано: материалы искусственного сердца не позволяют ему биться долго.Об инновации в области разработки искусственных органов сообщает официальный сайт Высшей технической школы Цюриха. Швейцарские ученые при создании искусственного сердца стремились привести устройство в соответствие с натуральным органом, насколько это возможно, и по форме, и по размерам. У него есть левый и правый желудочки, при этом они отделены друг от друга не межжелудочковой перегородкой, а дополнительной камерой. Эта камера надувается и сдувается воздухом под давлением и нужна для перекачивания жидкости из сердечных камер, то есть она выполняет функцию сокращения мышц человеческого сердца.По мнению разработчиков, им удалось добиться того, что искусственное сердце работает так же, как человеческое. Пока рано говорить о трансплантации пациентам: силиконовый вариант может биться всего около трех тысяч раз, что равно примерно 30-45 минутам. После этого материалы не выдерживают нагрузки. Но ученые пока и не ставили такую задачу, основной целью было доказать принципиальную возможность создания подобного устройства и разработать новое направление в области разработки искусственных органов.