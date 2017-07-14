Операционные приборы - основная причина инфекций при операциях на сердце

Швейцарские ученые выяснили, что приборы заражаются возбудителем еще на месте производства.“Поветрие, война опустошают свет, а более всего - рецепты да ланцет” - достоверность этой старинной истины в очередной раз была подтверждена группой исследователей из отделения инфектологии и больничной гигиены университетской больницы Цюриха и Института микробиологии Университета Цюриха (Швейцария) совместно с коллегами из других стран.Ученые исследовали различные способы передачи инфекции при операциях на сердце. Были отобраны пробы в больницах Швейцарии, Нидерландов, Германии и Великобритании, проводился молекулярный анализ и сравнения. Целью исследования были пути проникновения частого возбудителя послеоперационных осложнений - бактерии Mycobacterium chimaera.Результаты исследования показали, что источником появления бактерий в больницах оказались операционные приборы, которые заражались на заводах производителей. Об исследовании сообщает журнал The Lancet Infectious Diseases.