Разработан новый подход к профилактике и лечению пневмонии

Немецким ученым удалось преодолеть подавление иммунного ответа при одновременной вирусной и бактериальной инфекции.В случае респираторных заболеваний часто происходит наложение инфекций: вслед за вирусом появляются бактериальные осложнения. Вирус парализует иммунную систему человека, и организм становится легкой жертвой для других возбудителей болезней. Характерным примером является пневмония, от которой в мире каждые 15 секунд умирает еще один ребенок. Ученые из берлинской университетской больницы Шаритэ нашли выход из этой ловушки.На основе культуры клеток легкого ученые создали трехмерную тканевую модель, имитирующую развитие пневмонии. Для предотвращения ошибочной воспалительной реакции организма, препятствующей активации иммунной системы, был использован новый патентованный ингибитор тироксинкиназы-2. В результате была восстановлена способность иммунитета бороться с бактериальной инфекцией.