Ученые рассказали о негативном влиянии газированных напитков на позвоночник

Газировка может привести к потере костной массы. Американские ученые рассказали, какие последствия оказывает выпитая газировка на позвоночник человека.По словам экспертов, газированные напитки также могут привести к остеопорозу.Исследования показали, что четыре чашки кофе в день или 330 мг кофеина приводят к потере костной массы, остеопорозам и повреждениям позвоночника. По словам ученых, особенно это грозит женщинам во время беременности, грудном вскармливании или в пожилом возрасте.Кроме того, специалистам удалось выяснить, что чтобы получить повреждения позвоночника, необязательно употреблять кофе.Читайте также: Употребление газированных напитков портит памятьЕсли выпивать в течение дня две литровых бутылки различных газированных напитков, последствия будут такими же, как и при употреблении кофе. Также ученые рассказали, что газировка может привести к ожирению, камням в почках, кариесу и повреждению печени.