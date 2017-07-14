Ученые рассказали о негативном влиянии газированных напитков на позвоночник
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По словам экспертов, газированные напитки также могут привести к остеопорозу.
Исследования показали, что четыре чашки кофе в день или 330 мг кофеина приводят к потере костной массы, остеопорозам и повреждениям позвоночника. По словам ученых, особенно это грозит женщинам во время беременности, грудном вскармливании или в пожилом возрасте.
Кроме того, специалистам удалось выяснить, что чтобы получить повреждения позвоночника, необязательно употреблять кофе.
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Если выпивать в течение дня две литровых бутылки различных газированных напитков, последствия будут такими же, как и при употреблении кофе. Также ученые рассказали, что газировка может привести к ожирению, камням в почках, кариесу и повреждению печени.
СМИ2
Listis
LentaInform
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