Выхлопные газы влияют на обработку информации мозгом
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Исследователи попытались воссоздать примерно такую же окружающую среду, как в гаражах, где происходит ремонт машин, и возле обочины дороги, и попросили 10 добровольцев провести 1 час в комнате, заполненной чистым воздухом, либо в комнате с выхлопами от дизельного двигателя. Участникам делали электроэнцефалограмму в период эксперимента и через час после него.
Сигналы об изменении мозговой деятельности были зафиксированы приблизительно через 30 минут у тех, кто находился в комнате с выхлопными газами, что является видимым изменением способа обработки информации в коре головного мозга. Эффект сохранялся даже после того, как участники покинули комнату с выхлопными газами.
По мнению исследователей, длительное влияние загрязненного выхлопными газами воздуха может оказать воздействие на функцию мозга и обработку им информации. Необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы выяснить точный механизм воздействия и последствий попадания микрочастиц загрязненного воздуха в мозг.
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