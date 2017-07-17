Выхлопные газы влияют на обработку информации мозгом

Выхлопные газы не только вызывают головную боль, но способны даже повлиять на функцию работы мозга, сообщили ученые. Как известно, наночастицы достигают мозга при вдыхании, но впервые удалось выяснить, что это влияет на то, как мы обрабатываем информацию.Исследователи попытались воссоздать примерно такую же окружающую среду, как в гаражах, где происходит ремонт машин, и возле обочины дороги, и попросили 10 добровольцев провести 1 час в комнате, заполненной чистым воздухом, либо в комнате с выхлопами от дизельного двигателя. Участникам делали электроэнцефалограмму в период эксперимента и через час после него.Сигналы об изменении мозговой деятельности были зафиксированы приблизительно через 30 минут у тех, кто находился в комнате с выхлопными газами, что является видимым изменением способа обработки информации в коре головного мозга. Эффект сохранялся даже после того, как участники покинули комнату с выхлопными газами.По мнению исследователей, длительное влияние загрязненного выхлопными газами воздуха может оказать воздействие на функцию мозга и обработку им информации. Необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы выяснить точный механизм воздействия и последствий попадания микрочастиц загрязненного воздуха в мозг.