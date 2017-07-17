Ученые установили функции клеток головного мозга через 150 лет после их открытия

Клетки мозга, называемые перицитами, которые никогда не стояли первыми в списке мишеней для лечения болезни Альцгеймера, могут, как установлено, играть более важную роль в развитии нейродегенеративных заболеваний.Открытие, отводит перицитам удивительную роль ключевых факторов, оказывающих влияние на формирование кровообращения мозга и на защиту его чувствительной ткани от токсичных веществ. Манипулируя уровнем перицитов, ученые смогли восстановить в мозге мышей целый ряд нарушенных функций, поразительным образом отражающих нарушения, возникающие в мозге людей в процессе старения.«О том, что такие клетки существуют, известно уже 150 лет, но все это время мы не знали точно, какова их функция в мозге взрослых людей», - говорит доктор медицины и философии Берислав Злокович (Berislav Zlokovic), невролог, руководивший исследованием, проведенном в Медицинском центре Университета Рочестера (University of Rochester Medical Center). «Оказывается, перициты очень важны для поддержания среды мозга, имеющей решающее значение для здоровья нейронов. Перицит - удивительная новая мишень для новых методов лечения нейродегенеративных заболеваний».Неврологи знают, что параметры среды, способствующей хорошему состоянию нейронов, зависят от сочетания широкого спектра факторов. Сам Злокович развивает предположение о том, что нарушения кровообращения и гематоэнцефалического барьера могут играть огромную роль в развитии заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, благодаря их непосредственному воздействию на нейроны.В недавних исследованиях, проведенных лабораторией Злоковича, было выяснено, что перициты защищают мельчайшие кровеносные сосуды мозга, обвиваясь вокруг капилляров, как плющ вокруг опоры, и помогают сохранять структурную целостность сосудов. Ученые установили, что эти клетки являются центральным фактором, определяющим кровообращение мозга, и играют роль инструмента поддержания нормального состояния барьера, останавливающего проникновение токсичных веществ из капилляров в мозговую ткань. Сокращение количества работающих перицитов в головном мозге мышей приводит к уменьшению кровотока, большему воздействию на мозговую ткань токсичных веществ, нарушениям в способности к обучению и памяти и повреждению нейронов, то есть ко всем тем явлениям, которые с большой долей вероятности встречаются у людей по мере их старения.«Эта работа показывает, что огромное влияние на нейроны оказывают и другие клетки мозга, управляя даже процессом нейродегенерации», - говорит один из членов исследовательской группы Злоковича докторант Этан Винклер (Ethan Winkler).К таким заключениям ученые пришли в результате экспериментов, проведенных на мышах, у которых было резко снижено количество перицитов. Они изучали молодых мышей (в возрасте около 1 месяца), мышей среднего возраста (от 6 до 8 месяцев) и старых животных (от 14 до 16 месяцев).Степень выраженности повреждений мозга зависела от возраста: самые тяжелые повреждения отмечались у самых старых мышей. Это еще одна параллель, связывающая результаты эксперимента с тем, что происходит у людей, мозг которых с большей вероятностью страдает от таких заболеваний, как болезни Альцгеймера и Паркинсона, по мере старения.У мышей с пониженным количеством перицитов наблюдалось снижение мозгового кровотока, и эта проблема усугублялась по мере увеличения возраста животных. У старых мышей приток крови к мозгу был на 50% ниже, чем у мышей того же возраста, но с нормальным количеством перицитов. У молодых мышей и животных среднего возраста снижение мозгового кровообращения составляло 33 и 37% соответственно.Сывороточные белки и токсичные молекулы имели большую вероятность проникновения в мозг из-за нарушений функций гематоэнцефалического барьера. Например, молекулы гемосидерина, фибрина, тромбина и плазмина токсичны для мозга и в норме не обнаруживаются в его ткани. Накопление этих токсинов в мозге старых мышей было от 20 до 25 раз больше, чем в мозге их нормальных собратьев. У молодых мышей и животных среднего возраста накопление этих веществ было больше в 3 и от 8 до 10 раз соответственно.Ухудшение состояния гематоэнцефалического барьера было особенно хорошо заметно по состоянию структур кровеносных сосудов головного мозга, известных как плотные контакты, играющих важную роль в предотвращении проникновения вредных веществ в мозговую ткань. Их активность у старых мышей и мышей среднего возраста была соответственно на 40 и 60% ниже, чем у нормальных животных.По сравнению с нормальными мышами животные со сниженным количеством перицитов имели структурные повреждения нейронов, включая уменьшение длины дендритов. В этом случае степень выраженности нарушений также коррелировала с возрастом мышей с той же закономерностью – у старых животных нарушения были выражены более ярко. Ученые также зафиксировали нарушения в способности к обучению и памяти у мышей среднего возраста и у старых, но не у молодых животных.«Наши результаты показывают, что хроническое повреждение сосудов, обусловленное потерей перицитов, приводит к нейродегенерации», - говорит Злокович, являющийся также профессором факультета нейрохирургии и неврологии и директором Центра нейродегенеративных и сосудистых расстройств мозга. «Вполне возможно, что сосудистый инсульт является общим явлением для многих различных типов нейродегенеративных процессов и играет значительную роль в возникновении симптомов, наблюдаемых при таких заболеваниях, как амиотрофический латеральный склероз и болезнь Альцгеймера».Результаты исследования могут заставить неврологов изменить взгляд на происхождение многих нейродегенеративных расстройств, считает еще один член исследовательской группы Злоковича аспирант Роберт Белл (Robert Bell), который отмечает, что в установлении роли перицитов им помогло недавно разработанное оборудование для отслеживания активности этих клеток.«Если все инструменты, которыми вы располагаете, предназначены для изучения нейронов, вы сможете многое узнать о нейронах», - говорит Белл. «Мы многого не знали о перицитах просто потому, что не имели достаточно хороших инструментов для наблюдения за ними. Если клетки нельзя увидеть, изучать их очень трудно».