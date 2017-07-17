В Австрии только детские вакцины остаются бездефицитными

Ситуация с поставками вакцин заставляет серьезно задуматься.В последние два года ситуация с обеспеченностью вакцинами для прививок стала особенно сложной. Обеспокоенность этим высказывают в разных странах. Теперь дефицит в полной мере проявился и в Австрии, где существуют параллельные схемы поставки вакцин. Особенно острая ситуация - в розничной сети. Однако даже через официальные каналы поступают не все необходимые препараты. В настоящее время по всей стране в дефиците – вакцины против гепатита А для взрослых, полиомиелита и препарат для комплексной прививки пртив полиомиелита/дифтерии/столбняка/коклюша. Только резерв детских прививок остается бездефицитным.Сложности с поставками вакцин показывают, что свободная рыночная конкуренция полезна не во всякой сфере. Стихийные процессы привели к укрупнению и монополизации производства. Выпуск партии вакцин занимает длительное время, производитель не может гибко реагировать на потребности рынка. При аварии или закрытии предприятий на реконструкцию поставки препаратов прекращаются для потребителей по всему миру. Однако особенно страдают небольшие страны как Австрия или Швейцария, которые компании не берут в расчет в расстановке приоритетных направлений снабжения.