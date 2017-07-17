Клонирование поможет при болезни Паркинсона

Терапевтическое клонирование успешно было использовано в лечении болезни Паркинсона у мышей, сообщили американские ученые.Результаты исследования показали, что на сегодняшний день это лучшее свидетельство о том, что этот спорный метод может однажды помочь в лечении людей с болезнью Паркинсона. По мнению ученых, это первый случай, когда организм животных успешно отреагировал на их собственные клонированные клетки.Во время болезни Паркинсона нарушается работа нервных клеток в области мозга, отвечающей за движение мышц. Эти клетки производят жизненно важное вещество, известное как допамин, который способствует скоординированной функции мышц тела и движения.В терапевтическом клонировании ученые ввели ядро клетки в яйцеклетку с удаленным ядром. После чего, клетка развивается как эмбрион, из которого можно извлечь стволовые клетки и использовать в лечении.В этом эксперименте стволовые клетки преобразовались в производящие допамин нейроны, которых не хватает в клетках при болезни Паркинсона. У мышей, которые получили нейроны из собственных клонированных клеток, было замечено значительное ослабление симптомов заболевания. Но когда мыши получали нейроны, которые генетически не соответствовали пересаженным клеткам, клетки не выживали, и мыши не выздоравливали.По мнению исследователей, лечение обещает быть эффективным, так как изначально животное получает собственные клонированные клетки и отторжения иммунной системой не происходит.