С-реактивный белок плохо предсказывает инфаркты и инсульты
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В крупном исследовании показано, что с учётом прочих факторов риска инфаркта миокарда уровень С-реактивного белка не привносит какой-либо важной информации при оценке риска.
По мнению исследователей, дорогостоящий анализ на С-реактивный белок не стоит затрат ни времени, ни усилий, так как предсказательная ценность его результатов низка. Недавно опубликовано исследование, доказавшее, что лучевое исследование сердца с большей точностью диагностирует уплотнения в стенках коронарных артерий и позволяет предсказать успех при приёме такими больными статинов.
Д-р Donald Lloyd-Jones и его коллеги из Северозападного университета проанализировали данные более 4800 больных в Великобритании, принявших участие в исследовании, в котором сравнивалась эффективность снижения уровня холестерина при приёме аторвастатина и плацебо. Перед началом исследования всем больным провели анализ крови на уровень холестерина ЛПНП и С-реактивного белка.
За 5,5 лет среди участников было зарегистрировано почти 500 инфарктов и инсультов. Группа д-ра Lloyd-Jones сравнила показатели С-реактивного белка у этих больных и 1367 участников, у которых не было проблем с сердцем.
Выяснилось, что определённые уровни холестерина и С-реактивного белка, действительно, предсказывали инфаркты миокарда и инсульты. Но после учёта таких традиционных факторов риска, как АД и курение, уровень С-реактивного белка мало что добавлял к прогнозу.
Listis
СМИ2
LentaInform
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