С-реактивный белок плохо предсказывает инфаркты и инсульты

Высокочувствительный анализ крови на С-реактивный белок у больных с повышенным артериальным давлением (АД) не даёт чётких указаний, кому из них следует принимать статины для снижения уровня холестерина.В крупном исследовании показано, что с учётом прочих факторов риска инфаркта миокарда уровень С-реактивного белка не привносит какой-либо важной информации при оценке риска.По мнению исследователей, дорогостоящий анализ на С-реактивный белок не стоит затрат ни времени, ни усилий, так как предсказательная ценность его результатов низка. Недавно опубликовано исследование, доказавшее, что лучевое исследование сердца с большей точностью диагностирует уплотнения в стенках коронарных артерий и позволяет предсказать успех при приёме такими больными статинов.Д-р Donald Lloyd-Jones и его коллеги из Северозападного университета проанализировали данные более 4800 больных в Великобритании, принявших участие в исследовании, в котором сравнивалась эффективность снижения уровня холестерина при приёме аторвастатина и плацебо. Перед началом исследования всем больным провели анализ крови на уровень холестерина ЛПНП и С-реактивного белка.За 5,5 лет среди участников было зарегистрировано почти 500 инфарктов и инсультов. Группа д-ра Lloyd-Jones сравнила показатели С-реактивного белка у этих больных и 1367 участников, у которых не было проблем с сердцем.Выяснилось, что определённые уровни холестерина и С-реактивного белка, действительно, предсказывали инфаркты миокарда и инсульты. Но после учёта таких традиционных факторов риска, как АД и курение, уровень С-реактивного белка мало что добавлял к прогнозу.