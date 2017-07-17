ВИЧ инфекцию можно ослабить

Люди с генетическими изменениями, которые замедляют развитие СПИДа, также могут вызывать мутацию вируса ВИЧ, делая его "ослабленным" даже при передаче другим людям, считают ученые.Человеческий вирус иммуннодефицита, который приводит к СПИДу и атаке клеток иммунной системы, не может действовать самостоятельно, ему необходимо захватить клетку и превратить ее в вирусную фабрику. ВИЧ необходимо обойти несколько генов, чтобы совершить это, включая гены HLA.У некоторых людей гены HLA, которые, как известно, препятствуют развитию ВИЧ, во время мутации повреждают способность вируса воспроизводить. В свою очередь, чем слабее вирус, тем медленнее будет прогрессировать болезнь у таких людей. Ученые полагают, что такой вирус при передаче будет себя вести точно также, даже если у человека нет защитных генов HLA.По мнению ученых еще не установлена точная причина процесса мутации, но результаты этого исследования помогут в поисках эффективной вакцины против вируса СПИДа.Вирусом СПИДа заражено приблизительно 33 миллиона человек во всем мире. Он уже унес жизни 25 миллионов людей, так как на сегодняшний день не существует эффективного лечения и вакцины.