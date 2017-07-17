Лаквинимод подавляет антиген представление при ремиттирующем рассеянном склерозе
http://www.neboley.com.ua - Добавил mechone в категорию Неврология
Лаквинимод – новый иммуномодулирующий препарат, продемонстрировавший высокую эффективность при лечении рассеянного склероза, однако механизмы действия лаквинимода остаются не до конца изученными.
В исследовании, проведенном учеными Тель-Авивского центра рассеянного склероза, результаты которого опубликованы в Journal of Neuroimmunology, изучались молекулярные механизмы воздействия лаквинимода на периферические мононуклеары, полученные от здоровых людей и пациентов с рассеянным склерозом.
Было показано, что лаквинимод индуцирует супрессию генов, связанных с антиген представлением и соответствующих путей воспаления. Анализ субпопуляций мононуклеаров периферической крови показал активацию Th2 ответа CD14+ и CD4+ клеток и подавление пролиферации CD8+ клеток.
СМИ2
LentaInform
Listis
Добавить комментарий