Ароматизатор масла для попкорна приводит к болезни легких
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«Это — первое исследование, в котором изучалось воздействие токсичности вещества diacetyl по отношению к человеческому организму», - сказал ученый Daniel Morgan, команда которого вела исследование. Исследование было опубликовано в журанале Toxicological Sciences.
Полученные данные дают возможность полагать, что люди, работающие в сфере изготовления попкорна, подвергаются воздействию паров вещества diacetyl, что приводит к риску возникновения фиброза легких.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов сообщило в прошлом году, что один мужчина столкнулся с опасной для жизни болезнью после ежедневного употребления нескольких упаковок попкорна, приправленного маслом и приготовленного в микроволновке.
По мнению ученых, эту проблему необходимо рассмотреть более детально, и необходимо предпринять меры на уровне правительства. В прошлом году палата представителей администрации здравоохранения в США передала законопроект, в котором говорилось об ограничение использования diacetyl, но Сенат не предпринял никаких действий до сих пор.
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