Ароматизатор масла для попкорна приводит к болезни легких

Химическое вещество, используемое для ароматизации масла при изготовлении попкорна, приводит к повреждению легких и верхних дыхательных путей, сообщили американские ученые. Испытание на мышах показало, что diacetyl, искусственный компонент, присутствующий в масле, используемом при жарке кукурузы, повышает риск возникновения фиброобразований (lymphocytic bronchiolitis)в легких. Ученые создали такие условия, при которых лабораторным мышам необходимо было вдыхать пары с веществом diacetyl. В течение трех месяцев у них появились фиброобразования в легких.«Это — первое исследование, в котором изучалось воздействие токсичности вещества diacetyl по отношению к человеческому организму», - сказал ученый Daniel Morgan, команда которого вела исследование. Исследование было опубликовано в журанале Toxicological Sciences.Полученные данные дают возможность полагать, что люди, работающие в сфере изготовления попкорна, подвергаются воздействию паров вещества diacetyl, что приводит к риску возникновения фиброза легких.Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов сообщило в прошлом году, что один мужчина столкнулся с опасной для жизни болезнью после ежедневного употребления нескольких упаковок попкорна, приправленного маслом и приготовленного в микроволновке.По мнению ученых, эту проблему необходимо рассмотреть более детально, и необходимо предпринять меры на уровне правительства. В прошлом году палата представителей администрации здравоохранения в США передала законопроект, в котором говорилось об ограничение использования diacetyl, но Сенат не предпринял никаких действий до сих пор.