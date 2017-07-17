Белок, от которого преждевременно стареют клетки
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Лишенные DDB2 клетки не подвержены преждевременному старению, вызываемому у нормальных клеток различными повреждающими воздействиями – экзогенным оксидативным стрессом, культуральным шоком, онкогенным стрессом, повреждением ДНК. В лишенных DDB2 клетках при повреждении ДНК не происходит накопления ROS, это результат повышенной экспрессии антиоксидантов в таких клетках in vitro и in vivo. DDB2 подавляет антиоксидантные гены, причем экспрессия этого белка индуцируется в присутствии ROS.
Таким образом, результаты исследования показали, что при оксидативном стрессе белок DDB2 функционирует по принципу положительной обратной связи, подавляя экспрессию антиоксидантных генов и способствуя непрерывному накоплению ROS, что вызывает преждевременное старение клетки, приводящее к апоптозу.
Это открытие может найти применение в клинике как для борьбы с опухолями, когда необходимо вызвать гибель раковых клеток, так и для предотвращения нежелательной преждевременной гибели клеток при различных патологических состояниях (например, в зоне пенумбры при инсульте), а также для поиска возможностей задержать старение.
LentaInform
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