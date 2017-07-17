В стандартной дозе парацетамол безопасен для детей

Опасения, что приём парацетамола детьми может привести к поражению печени, лишены оснований, сообщают американские учёные."Поражения печени не обнаружилось ни у одного из 32 000 детей, участвовавших в настоящем исследовании, - говорит д-р Eric Lavonas из Токсикологического центра Скалистых гор. - Единственный намёк на это, который нам удалось обнаружить, - это небольшие отклонения лабораторных показателей функции печени".В США парацетамол выпускают под названием "тайленол". Это самый популярный препарат в детской медицинской практике США, по всей стране его принимают 8 млн. детей в неделю.В высоких дозах парацетамол гепатотоксичен и может вызывать смертельное отравление. У взрослых поражение печени изредка развивается и при приёме препарата в терапевтических дозах. Целью настоящего исследования стало выяснение, насколько справедливы такие опасения в отношении детей."Этот препарат настолько распространён, что самое незначительное сомнение в его безопасности может привести к серьёзным проблемам", - отмечает д-р Lavonas в журнале "Педиатрия" (Pediatrics).Ряд исследователей связывает длительный приём парацетамола с ростом заболеваемости бронхиальной астмой и аллергиями во всём мире, но утверждать это наверняка пока нельзя.В ходе настоящего исследования учёные проанализировали данные 62 предыдущих работ, в которых наблюдали детей, получавших парацетамол по крайней мере в течение суток. Ни у одного из них не было выявлено симптомов, указывающих на возможное поражение печени - боли в животе, тошноты, рвоты.У 10 детей обнаружилось повышение активности печёночных ферментов. Но в большинстве случаев это не было связано с приёмом парацетамола. И даже если эти изменения были вызваны парацетамолом, они быстро проходили."Парацетамол совершенно безопасен для детей, если давать его правильно, - заключает он. - Бояться этого препарата не нужно, но важно соблюдать точную дозировку в том случае, если ребёнку действительно необходимо снизить температуру".